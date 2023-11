Milan Fiorentina: Pioli verso il turnover. Il motivo è legato all’importante e decisiva sfida di Champions League con il Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Stefano Pioli opterà per fare turnover nella sfida di campionato contro la Fiorentina.

Turnover quasi obbligato dagli infortuni e soprattutto è inutile forzare eventuali rientri in vista della sfida decisiva contro il Borussia Dortmund in Champions League. Sfida da cui dipendono le sorti del Milan in Champions e che potrebbe dare quasi la certezza di staccare l’ultimo pass disponibile per il Mondiale per Club.

