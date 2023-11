Mauro Tassotti, ex secondo allenatore al Milan, si è espresso così su Pioli e sul ritorno di Ibrahimovic da dirigente. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TV Play, l’ex Milan Mauro Tassotti ha parlato così di Pioli e di Ibrahimovic.

PIOLI – «Capisco che in club come Milan, Inter e Juve si scatenino sempre delle voci dopo qualche sconfitta, ma Pioli secondo me ha fatto un lavoro straordinario e fossi in loro non lo metterei in discussione anche perché dobbiamo ancora entrare nel momento decisivo della stagione, si giocheranno partite importanti e mettere in dubbio l’allenatore prima di match cruciali non mi sembra una roba ben fatta. Io non credo che Pioli stia rischiando in questo momento».

IBRAHIMOVIC DIRIGENTE – «Premesso che io non ho ancora capito il perché sia stato mandato via Maldini, nessuno l’ha mai spiegato e chiaramente non riguardava il lavoro perché mi pare che avessero fatto molto bene sia lui che Massara e nessuno ha detto perché le strade si sono divise. Oltre a questo io credo che una personalità come quella di Ibra non possa che far bene al Milan. Bisogna ritagliargli il ruolo che lui vuole e definire i compiti. Ibra però ha dimostrato il suo peso anche giocando poco in questi anni, sia dalla panchina che dalla tribuna».

The post Tassotti: «Non ho ancora capito perché Maldini sia stato mandato via. Pioli? Non va messo in discussione» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG