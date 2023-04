In casa Milan tiene banco il rinnovo di Ricky Massara: il direttore sportivo rossonero non si muoverà in estate

Il Milan non ha nessuna intenzione di separarsi da Frederic Massara.

Come riportato da calciomercato.com infatti, nonostante il forte interesse della Juventus, il direttore sportivo non si muoverà in alcun modo al termine della stagione.

