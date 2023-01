Olivier Giroud sta bene al Milan e vuole chiudere ad alti livelli in rossonero: «Sto parlando con il club, ho voglia di rinnovare»

Intervistato Canal Football, Olivier Giroud ha parlato del suo rinnovo con il Milan. Di seguito le sue parole.

MILAN – «Ho voglia di rinnovare con il Milan, con la vittoria dello Scudetto sono entrato nel cuore dei tifosi. Sto parlando con il club, se c’è la possibilità di finire la carriera ad alti livelli al Milan lo farò. Potrei scegliere una destinazione esotica, la Mls mi è sempre piaciuta»

OBIETTIVI – «Continuare a fare gol e a vincere trofei con il Milan. Per quanto riguardo la Francia, non lo so ancora. Sto ancora riflettendo».

L’articolo Milan, Giroud: «Spero di completare la mia carriera ad alti livelli qui» proviene da Calcio News 24.

