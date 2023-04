Come riporta OptaPaolo, il Milan ha pareggiato entrambe le gare con la Roma in Serie A dal 99-200.

2 – Era dalla stagione 1999/2000 che #Roma e #Milan non pareggiavano entrambi gli incontri in una stagione in #SerieA. Parità.#RomaMilan

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 29, 2023