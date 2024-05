Stefano Impallomeni ha criticato la scelta del Milan di sostituire Pioli con Fonseca, non capendo le ragioni della società.

L’addio di Pioli e il conseguente arrivo di Fonseca sulla panchina rossonera sta agitando e non poco il mondo rossonero. Molti tifosi imputano alla società una scelta non mirata al voler raggiungere importanti traguardi sportivi. Al posto del tecnico portoghese avrebbero infatti preferito nomi più altisonanti, uno tutti Antonio Conte. Stefano Impallomeni a Maracanà, programma di TMW Radio, ha espresso le proprie considerazioni in merito alla scelta del Milan di esonerare Pioli per fare spazio a Fonseca. Le sue parole sono in netta contestazione.

Paulo Fonseca

Fonseca Meglio tenere Pioli

“L’esperienza di Pioli la definisco molto positiva. Fino all’arrivo di Pioli, il Milan stazionava attorno alla sesta posizione, ci sono stati dei tentativi di migliorare poi durante la pandemia è nato questo Milan convincente. I cicli finiscono, ora si cambia pagina perché non c’era margine per fare di più. Non ho capito però ancora la mission di questa società, ci sono diverse teste che decidono e non si capisce dove si va. Si parla di Fonseca, ma è come Pioli, non c’è una vera sterzata. Poteva rimanere Pioli a questo punto. Dal punto di vista tecnico poi Pioli è poco criticabile”.

Pioli è un top allenatore?

“Ha vinto da outsider lo Scudetto e in realtà non sappiamo se ha attitudini di questo livello alto. Non so ora dove andrà, ma perché non è stato cercato dalla Juve? La verità forse sta nel mezzo. La domanda quindi è: è un top allenatore?“.

L’articolo Milan, Impallomeni: “Fonseca Poteva restare Pioli! Non capisco la società” proviene da Notizie Milan.

