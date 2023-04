Milan-Inter sarà visibile anche in chiaro in tv? Sono scattate le trattative per la trasmissione del match

Sono partite le trattative tra Sky, Mediaset e Amazon per la messa in onda, in chiaro, del derby d’andata della semifinale di Champions League. Sono giorni molto frenetici, con entrambe le emittenti che vogliono prendersi la gara. Ovviamente si tratta principalmente di una questione di offerta migliore che verrà presentata ad Amazon.

Due le opzioni sul tavolo, in chiaro su Canale 5 oppure su Tv8, canale di Sky.

L’articolo Milan-Inter anche in chiaro? Partite le trattative proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG