Il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma tra il 20-21 aprile prossimo, potrebbe essere posticipato. I dettagli

I tifosi di Milan e Inter sono già proiettati al derby di aprile, in particolare quelli nerazzurri. Numeri alla mano infatti la stracittadina meneghina potrebbe essere il teatro dello scudetto della seconda stella dell’Inter. Nelle ultime settimane si vociferava di possibili accorgimenti per evitare che la sfida possa trasformarsi in proscenio di possibili disagi di ordine pubblico. A circa un mese dalla partita, la data della partita potrebbe essere cambiata.

Olivier Giroud

Milan-Inter lunedì 22 aprile?

La data del prossimo derby tra Milan e Inter potrebbe subire un cambiamento. I rossoneri saranno impegnati infatti giovedì 18 aprile a Roma contro la squadra di De Rossi per la sfida valevole il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ciò potrebbe comportare -secondo quanto evidenziato da Calcio e Finanza- uno slittamento della partita a lunedì 22 aprile, dato che il Milan, giocando di domenica, non avrebbe a disposizione nemmeno 48 ore per preparare il match contro i cugini.

Domani la decisione

La Lega di Serie A annuncerà domani le date e gli orari dei match dalla 31° alla 33° giornata di campionato. La complicazione di un eventuale cambio di data potrebbe riguardare gli accordi televisivi delle società di calcio con DAZN e Sky. La prima avrebbe tutto l’interesse a far giocare la partita domenica, quando sarebbe stata in programma in realtà. Lunedì è inoltre il giorno in cui Sky gode del diritto di co-esclusiva degli eventi calcistici. Non è da escludere si possa trovare un’intesa che vedrebbe DAZN autorizzata a trasmettere la partita in esclusiva, anche qualora venisse giocata di lunedì.

L’articolo Milan-Inter, cambia la data del derby? Cosa può succedere proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG