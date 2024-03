L’attaccante esterno portoghese mostra tutto il suo amore per il club rossonero al termine della gara vinta ieri pomeriggio.

Rafael Leao a Sky Sport ha parlato della partita vinta in Repubblica Ceca ma anche anche del suo modo di giocare e di pensare il calcio. “Penso che sia il miglior momento della mia stagione. Mi sto sentendo bene, mi sto trovando bene con Giroud e Pulisic, anche la squadra sta bene”.

La posizione in campo

“Dipende dalle partite. Ci sono gare in cui non posso sempre stare largo, altre in cui devo stare più alto, in mezzo, capire. Ora ho 24 anni, capisco meglio il gioco. Con Giroud e Pulisic ci capiamo bene: non ho bisogno di guardarli perché so già dove si mettono in area; poi dietro ho Theo, con lui ho un’arma in più. Tutti mi aiutano a essere un giocatore migliore, poi Pioli mi mette in condizione di stare tranquillo dicendomi ‘Entra e divertiti’”.

La sua filosofia

“Un passaggio buono fa la differenza. Quando parlo di magia, di gioia, significa prendere il rischio. Le cose semplici le fanno tutti i giocatori. Io mi diverto così”.

Il suo milanismo

“Quanto sono milanista Al 100%, ovvio. Ho avuto la fortuna di avere Ibra, un campione che mi ha aiutato: lui non mi faceva vedere i pregi che ho, ma mi ha fatto capire cosa è il Milan. Lui e Maldini mi hanno aiutato a capire quanto è grande il Milan. Da piccolo guardavo i campioni del Milan, ma poi quando sei qua è un’altra storia. È un orgoglio giocare per questa maglia e sono contento di essere qua”.

L’articolo Leao: “Credo sia il miglior momento della mia stagione, ora capisco meglio il gioco, sono milanista al 100%” proviene da Notizie Milan.

