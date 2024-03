Il Giudice Sportivo ha espresso il proprio giudizio in merito al giallo rimediato da Theo a Verona in merito all’esultanza del francese.

Come di prassi, il Giudice Sportivo ha emesso le sentenze dopo il turno di Serie A appena conclusosi. Theo Hernandez è stato ammonito a Verona per aver – a detta dell’arbitro – mancato di rispetto alla squadra avversaria esternando un’esultanza provocatoria. Cosa quanto mai smentita dai fatti, dalle evidenze. Il francese esulta adottando quella mimica da almeno 4 anni. Nulla a che vedere con provocazioni, tentativi di irridere l’avversario o altro ancora. Nonostante ciò è arrivato il cartellino giallo per Theo, ed oggi anche la sentenza del Giudice Sportivo in merito.

Theo Hernandez

La sentenza del Giudice Sportivo

A seguito dell’esultanza di Theo Hernandez per il gol del vantaggio rossonero, si è acceso un parapiglia dettato soprattutto dall’incomprensione avuta tra il giocatore e la panchina di Baroni. Quest’ultimo era convinto che il gesto del francese fosse di scherno, appurato invece il contrario il clima si è subito rasserenato ma, per l’arbitro Mariani, è stato inevitabile estrarre il cartellino giallo al terzino del Milan. Theo è stato squalificato, dal Giudice Sportivo, per “comportamento non regolamentare in campo, essendo già diffidato”.

Oltre il danno, la beffa

Il Milan torna da Verona con la tasca piena, i tre punti conquistati in terra scaligera sono l’ennesima boccata di ossigeno in un mese di marzo che, fino a qui, è stato di sole vittorie. Resta invece molta amarezza sulla condotta di gara dell’arbitro Mariani, è lecito infatti affermare che se avesse adottato maggiore attenzione al caso Theo Hernandez, avrebbe compreso la bontà del gesto ed evitare di appesantire il terzino rossonero di una cartellino giallo pesante come un macigno. Il francese, in virtù del provvedimento disciplinare voluto da Mariani, salterà la trasferta a Firenze contro i viola.

