Il prossimo mercato estivo potrebbe vedere un duello di mercato tra Milan e Napoli, entrambe in cerca di una punta di valore.

Milan e Napoli, nel prossimo mercato, potrebbero essere accumunate dalla necessità di ingaggiare un attaccante di valore e che possa garantirgli un bottino di gol consistente. I rossoneri con ogni probabilità perderanno Giroud, i partenopei Oshimen. Le grandi manovre per l’estate iniziano a fare i primi passi e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe nascere un vero e proprio derby di mercato tra le due società. Quattro i nomi della discordia.

Joshua Zirkzee

Derby di mercato Milan-Napoli

Il Milan da tempo è alla ricerca di un attaccante per la prossima estate. Tanti i nomi monitorati e che occupano la scrivania di Furlani e Moncada. Una decisione in merito non è stata ancora presa ma, come detto, le idee non mancano. Ai rossoneri piace e non poco Zirkzee, ma non solo. Si registra infatti un interesse molto forte anche per Sesko, punta del Lipsia. Interessamenti più blandi anche per David e Giménez. Nomi che – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – hanno attirato le attenzione anche del Napoli che, nelle ultime settimane hanno sondato il terreno. I partenopei avrebbero però individuato in David il sostituito ideale di Oshimen, monitorando in alternativa anche Giménez. Per entrambi la valutazione di mercato si aggirerebbe intorno ai 50 milioni.

Che punta farà il Milan

La certezza è che il Milan acquisterà un attaccante nel prossimo mercato. Una certezza che scaturisce dalla necessità rinverdire il reparto offensivo che, quasi sicuramente, sarà orfano di Giroud in partenza verso l’America. Il profilo Zirkzee resta in cima ai desideri della squadra di mercato rossonera e, da quanto trapela, è il primo obiettivo rossonero per la prossima estate.

