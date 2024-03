I nerazzurri vogliono avere in organico 5 attaccanti nella prossima stagione e serve quindi un altro innesto oltre Taremi.

L’Inter avrà una competizione in più da giocare nella prossima stagione, il Mondiale per Club, per non parlare del fatto che anche la stessa Champions League avrà partite in più.

La situazione

I nerazzurri molto probabilmente non rinnoveranno il contratto di Alexis Sanchez mentre ascolteranno offerte per Marko Arnautovic che è sotto contratto fino al 2025. Resteranno a meno di offerte gigantesche Lautaro Martinez e Marcus Thuram mentre è ormai certo l’arrivo a parametro zero di Mehdi Taremi dal Porto. Resta incerto il futuro di Valentin Carboni che sicuramente tornerà a Milano ma non è stato deciso se resterà in Prima Squadra o verrà mandato a giocare in prestito.

Mehdi Taremi

Il piano

La Gazzetta dello Sport sostiene che l’Inter si stia facendo sotto per Albert Gudmundsson del Genoa: l’obiettivo dei nerazzurri è anticipare la folta concorrenza che c’è e ci sarà sul ragazzo. Già a gennaio il Tottenham ha chiesto informazioni ma i liguri avevano già ceduto Dragusin; il Grifone può però aprire alla cessione a giugno ma serviranno almeno 30 milioni di euro. I nerazzurri non si farebbero spaventare dal prezzo ma serve che venga accettata la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto; il che vuol dire che il grosso del pagamento partirebbe dal 2025. Insomma lo stesso tipo di operazione fatta col Sassuolo per Frattesi; Gudmundsson ha le qualità per saltare l’uomo, qualità che mancherebbero nella rosa a disposizione di Inzaghi in caso di addio di Sanchez.

