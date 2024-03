I rossoneri non hanno mai smesso di seguire il difensore polacco che non trova molto spazio nel club londinese.

Il Milan segue Jakub Kiwior da moltissimi mesi, c’era ancora Paolo Maldini in dirigenza la prima volta che fu accostato ai rossoneri; allora era allo Spezia e giocava in Serie A.

La situazione

Non se ne è mai fatto nulla, neanche lo scorso inverno quando il Milan era vittima di un’emergenza infortuni che aveva tolto a Pioli quasi tutti i difensori centrali; si infortunarono contemporaneamente Thiaw, Tomori e Kalulu. Ora l’emergenza è finita ma è molto probabile che un difensore centrale venga acquistato anche l’estate prossima.

Geoffrey Moncada

Vecchia fiamma

Secondo Fichajes il Milan sarebbe da tempo in contatto diretto con l’Arsenal per cercare di trovare un accordo sul difensore centrale polacco: la volontà dei rossoneri è sempre la stessa, ovvero prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Come è noto però l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, pur non considerando un titolare l’ex Spezia, non è favorevole a questa formula di trasferimento: serve l’obbligo di riscatto e quindi denaro garantito. Prosegue quindi la trattativa tra Milan e Arsenal con entrambe le parti che cercano di trovare un accordo che soddisfi le rispettive esigenze. L’ipotesi di un trasferimento con clausole potrebbe essere il punto d’incontro, ovvero un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in base ad obiettivi del polacco o di squadra. Kiwior arrivò al club londinese a gennaio 2023 dallo Spezia in cambio di 25 milioni di euro; quest’anno ha collezionato finora 711 minuti in 16 partite.

