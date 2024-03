Il Milan, nel mese di aprile, affronterà due derby. Uno in Europa contro la Roma, l’altro in campionato contro l’Inter. Entrambi decisivi.

Aprile è il mese dei derby, almeno è stato così nell’ultimo anno calcistico. Nella scorsa stagione il Milan affrontò e superò l’ostacolo Napoli ai quarti di Champions League, super lanciato in campionato alla conquista del titolo. Poi è toccato all’Inter, in semifinale, con i nerazzurri capaci di vendicare il primo euroderby vinto dal Milan vent’anni prima. E’ ancora aprile, un anno dopo, e i rossoneri dovranno affrontare due derby dai quali dipenderà la stagione.

Europa Legue

Derby europeo

Sfida inedita quella tra Milan e Roma, una prima che odora di quarti di finale di Europa League con vista sulla semifinale. La Roma per riscattare la finale persa lo scorso anno, il Milan per inseguire il sogno di vincere per la prima volta nella propria storia la competizione. Ancora un derby italiano per il Diavolo in Europa. Le partite si giocheranno l’11 aprile a San Siro e il 18, giusto una settimana dopo, all’Olimpico. Ancora un 18 aprile nel cammino del Milan, dopo quello fortunato dello scorso anno che coincise con l’eliminazione del Napoli, a casa sua, piegato da un Leao in versione Gullit.

Il derby con l’Inter

Di rientro dalla trasferta romana in Europa League sarà tempo di derby con l’Inter, con i rivali storici che stanno veleggiando verso lo scudetto. Proprio questo tema rischia di accendere di pathos e tensione la partita. I nerazzurri infatti potrebbero festeggiare lo scudetto della seconda stella in faccia ai rossoneri, a San Siro, in un derby. Qualcosa di mai accaduto prima, un evento che il Milan vorrà scongiurare con ogni forza. Ecco che i due derby di aprile saranno per i rossoneri una sorta di sliding doors della propria stagione. Vincere o perdere questi due derby, potrebbe cambiare completamente il senso e il valore di una intera stagione.

