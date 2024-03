Southgate, a sorpresa, non ha convocato nè Loftus-Cheek e nè Tomori per le sfide della nazionale inglese contro Brasile e Belgio.

La sosta di campionato per le partite delle nazionali è prossima e i commissari tecnici stanno iniziando a diramare le convocazioni. Non mancano esclusione eccellenti, come ad esempio quelle di Tomori e Loftus-Cheek dalla nazionale inglese.

Tomori e Loftus-Cheek out

Southgate sorprende tutti e, per le sfide contro Brasile e Belgio, non convoca nè Tomori nè Loftus-Cheek. Il primo è rientrante da un lungo infortunio, motivazione che avrà potuto suggerire al ct inglese di non forzarlo. Ciò che invece stupisce è l’esclusione di Loftus-Cheek. Quest’ultimo è in uno stato di forma davvero brillante, autore inoltre di diversi gol diventando il miglior marcatore rossonero del 2024. Il numero 8 rossonero cercherà di convincere a suon di prestazioni Southgate perché possa convocarlo per i prossimi europei di calcio.

I giocatori del Milan in nazionale

La sosta per gli impegni delle nazionali svuoterà Milanello. Se Tomori e Loftus-Cheek come detto non sono stati convocati, altri giocatori del Milan hanno ricevuto la chiamata dal proprio commissario tecnico. Tra questi Pulisic e Musah, entrambi convocati nella nazionale USA che sarà impegnata per le semifinali della CONCACAF Nations League, di cui sono doppi campioni in carica. Venerdì 22, alla mezzanotte italiana, gli Stati Uniti sfideranno la Jamaica in semifinale. L’eventuale finale si giocherà il 24 marzo contro la vincente tra Panama e Messico. Leao è stato convocato dal Portogallo per le sfide amichevoli contro Svezia, in casa il 21 marzo e Slovenia, in trasferta il 26 marzo. Bennacer infine è stato convocato dalla nazionale algerina per affrontare Bolivia e Sudafrica rispettivamente il 22 e il 26 marzo.

