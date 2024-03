Il centrocampista argentino potrebbe colmare la lacuna presente nella rosa rossonera considerate le sue caratteristiche difensive.

Il Milan nella passata stagione ha rivoluzionato il reparto mediano con la cessione di Tonali (oltre a quella invernali di Krunic) e gli arrivi di Musah, Loftus-Cheek e Reijnders; tuttavia nessuno di questi eccelle in fase di interdizione. A questo potrebbero dovuti i tanti goal subiti dai rossoneri in questa stagione. Ci sarebbero Bennacer e Adli ma anche il secondo ha evidenziato qualche lacuna su questo aspetto.

L’obiettivo

Gli scout rossoneri monitorano da mesi Ezequiel Fernández del Boca Juniors ma secondo Calciomercato.com su di lui c’è anche la Fiorentina. Gli osservatori di diversi club italiani vanno spesso alla Bombonera per seguire da vicino lui e altri talenti degli Xeneizes: il Milan ha ricevuto segnalazioni positive negli ultimi mesi sul mediano argentino.

Arthur

Derby italiano

La Fiorentina dal canto suo è difficile che trattenga il brasiliano Arthur nonostante abbia fatto bene grazie al lavoro di Vincenzo Italiano e alla fiducia della società. L’ex Barcellona è ancora di proprietà della Juventus e costerebbe tanto riscattarlo (sui 20 milioni) per renderlo un acquisto a titolo definitivo; va aggiunto anche che c’è su di lui il forte interesse del Benfica. La Fiorentina non ha ancora avviato la trattativa per Fernandez: il giocatore è molto legato al Boca Juniors e vorrebbe restare in Argentina almeno per un’altra stagione. Bisogna quindi vedere se il fascino della Serie A possa riuscire a fargli cambiare idea.

