Il centrale spagnolo sta giocando spesso anche in questa stagione nei Colchoneros ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Madrid.

Il Milan probabilmente la prossima estate farà quello che non è riuscito a realizzare a gennaio, ovvero un altro colpo in entrata nel reparto arretrato. I rossoneri stanno monitorando la situazione del difensore dell’Atletico Madrid Mario Hermoso ma su di lui c’è anche la concorrenza di Juventus e Aston Villa su tutte.

Occasione

Le molteplici attenzioni sullo spagnolo sono dettate, come riporta Calciomercato.com, dal fatto che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2024 col club guidato da Simone e, stando così le cose, sarà disponibile a parametro zero. L’Atletico Madrid ha intenzione di trattenere Hermoso e sta cercando di convincerlo a firmare un nuovo contratto ma se il tentativo andasse a vuoto sono tante le squadre pronte ad approfittarne. Lo spagnolo continua ad essere considerato un titolare da Simeone.

Geoffrey Moncada

La concorrenza

La Juventus ha mostrato un notevole interesse per il 28enne ma sarebbe l’Aston Villa la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni del difensore. La squadra di Unai Emery ha già fatto passi concreti proponendo già una prima offerta di un contratto ad Hermoso: la Premier League potrebbe essere un’attrattiva molto forte. In tutto ciò l’Aston Villa sta lottando anche per una qualificazione alla prossima Champions League, altro argomento estremamente convincente in un duello di mercato; la squadra di Emery è attualmente quarta in classifica in campionato.

