Il club inglese potrebbe essere costretto a vendere un pezzo pregiato per finanziare il mercato in entrata ed alcuni rinnovi.

Il Milan è sempre molto attento quando si parla di esterni offensivi sul mercato: e dalla Colombia arriva una vera e propria bomba in tal senso. In realtà i rossoneri aspettano ancora di vedere come finirà la stagione per prendere una decisione sull’allenatore e poi progettare il mercato.

Cambiamenti

La decisione di Jurgen Klopp di lasciare il Liverpool a fine stagione potrebbe portare alla partenza di alcuni giocatori che erano titolari nella sua gestione: uno di questi è Luis Díaz, il colombiano potrebbe anch’egli scegliere di cambiare aria. L’esterno sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera e ha suscitato l’interesse di diverse squadre che potrebbero invogliarlo ad affrettare la sua partenza dal Liverpool; nel gennaio 2022 fu prelevato dal Porto per circa 47 milioni di euro. A ciò va aggiunto il fatto che il Liverpool avrebbe bisogno di monetizzare per avviare le trattative riguardanti i rinnovi di Mohamed Salah e Virgil van Dijk.

Mohamed Salah

Concorrenza

Il Barcellona è stata la prima squadra a mostrare interesse per l’esterno 27enne; i blaugrana però non hanno molti soldi da spendere considerata la loro situazione finanziaria. C’è poi il Paris Saint Germain che vede in Díaz un nome interessante per sostituire Kylian Mbappé; i parigini in quest’ottica monitorano attentamente anche Leao del Milan. La fonte poi mette nel calderone delle squadre interessate a Luis Diaz anche lo stesso Milan.

