Il Milan e l’Inter si ritrovano nell’euroderby di semifinale di Champions League. Grande importanza l’avrà il fattore campo, anche se relativo, per quanto riguarda la gara di andata e ritorno.

Come da calendario UEFA, la squadra di Pioli giocherà la prima partita in casa, dunque con maggioranza di pubblico. Il ritorno sarà invece nel San Siro nerazzurro, esattamente come nel precedente del 2003 dove i rossoneri passarono in finale.

