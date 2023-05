Entrambi gli esterni sinistri erano protagonisti annunciati ma solo uno è riuscito ad esserlo effettivamente.

Federico Dimarco e Theo Hernandez hanno segnato entrambi nei rispettivi ultimi match di campionato disputati ma il francese ieri ha deluso profondamente forse per via dell’assenza di Leao.

Theo Hernandez

La Gazzetta dello Sport nell’analizzare il derby si è focalizzata su una serie di duelli personali: in questo caso la rosea sostiene che il nerazzurro abbia trionfato 90 a 10 sul collega. L’italiano ha fornito l’assist per la rete di Mkhitaryan e, come tutti i suoi compagni, è stato protagonista di un ottimo primo tempo. L’ex Hellas però è calato alla distanza fino ad essere sostituito; Theo invece nonostante sia stato cercato tanto dai compagni non ha collezionato occasioni degne di nota.

L’articolo Milan-Inter: Dimarco stravince il duello personale con Theo Hernandez proviene da Notizie Inter.

