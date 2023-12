Milan Inter, è derby di mercato: Marotta e Furlani si contendono questi due giocatori. Le ultime notizie

È già derby per il mercato Milan e Inter.

Dopo aver lottato quest’estate per Taremi, il nome dell’iraniano torna di moda con i nerazzurri molto avanti nella trattativa. Altra sfida tra le due squadre è per Colpani su cui sono in vantaggio i rossoneri.

