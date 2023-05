Manca sempre meno al calcio d’inizio del derby Milan-Inter valido per l’andata delle semifinali di Champions League.

Sono state appena comunicate le scelte dei due allenatori: Leao non ce la fa, al suo posto nel Milan gioca quindi Saelemaekers. Nell’Inter piovono conferme in difesa ed in attacco: a centrocampo Inzaghi sceglie l’ex Calhanoglu in regia e non Brozovic che era in vantaggio fino a ieri. Ecco le formazioni ufficiali.

Hakan Calhanoglu

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

