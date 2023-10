Milan Juve, massima allerta in vista del big match di San Siro in programma settimana prossima: il punto dall’infermeria e non solo

Una settimana a Milan–Juve, big match di San Siro che metterà di fronte la capolista contro la terza forza di questo campionato. Una sfida che rischia di farsi ancor più complicata di quanto già non sia per Massimiliano Allegri, che deve fare i conti con gli infortuni e le indisponibilità all’interno della sua rosa.

GLI INFORTUNATI

Della prima categoria fanno parte in tre: Danilo, Chiesa e Vlahovic, oltre ai lungodegenti De Sciglio e Alex Sandro, out a prescindere. Il capitano si è fatto male nell’ultimo incontro del suo Brasile e non si può escludere una lesione per lui, atteso dalle visite mediche in questi giorni per poter finalmente dare una risposta alla domanda sui tempi di recupero. Difficile possa esserci domenica sera, con Max chiamato quindi a decidere se rischiare dall’inizio Rugani (o il giovane olandese Huijsen), o tentare il passaggio alla difesa a quattro. Capitolo attaccanti: per Fede sono state escluse lesioni anche dai test effettuati con la Nazionale, ma il fastidio perdura. Lo staff medico spera di poterlo recuperare nel giro di una settimana, ma non si può escludere nulla per lui. Il serbo è ancora alle prese con la lombalgia, che lo ha costretto a saltare le ultime due gare prima della sosta e a non rispondere alla chiamata della sua Nazionale. Se non dovessero farcela sono pronti sia Kean che Milik.

GLI INDISPONIBILI E I NAZIONALI

Non ci sarà ovviamente Paul Pogba, in attesa ancora di sapere quanto dovrà fermarsi per il caso doping. Fuori causa anche Nicolò Fagioli per il caso scommesse, con Allegri che a centrocampo avrà quindi gli uomini contati: Miretti, Locatelli e Rabiot, con la possibilità di riportare McKennie al centro. L’americano, così come Weah, arriverà però poco prima dell’attesa partita dopo un lungo viaggio dal suo Paese, lì dove ieri era impegnato in un test amichevole con la Germania. Ecco quindi che sulla destra potrebbe essere giocata la carta Cambiaso, con uno tra Kostic e Iling dall’altra parte.

