Filippo Inzaghi ricorda ancora i tempi in cui ha giocato alla Juve: le dichiarazioni dell’ex attaccante dal Festival dello Sport di Trento

Filippo Inzaghi, sul palco del Festival dello Sport, ha avuto modo di parlare brevemente del suo passato alla Juve.

LE PAROLE – «Prima la Juventus e dopo il Milan, era un sogno che avevo da bambino e che sono riuscito ad avverare. Io ho fatto di tutto per alimentare e provare a realizzare poi questo mio sogno. Ho giocato 4 anni nella Juventus e 12 nel Milan e per me è stato il massimo. Alla Juve incrociai Zidane. Insieme a Kakà è stato il trequartista ideale, il meglio del meglio».

