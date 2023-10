Cristiano Giuntoli fissa gli obiettivi della nuova Juve. Dal Festival dello Sport le dichiarazioni del dirigente bianconero.

SFIDA PIU’ DIFFICILE – «Dobbiamo vincere, da lì non si scappa. Quando non vinci valorizzi le cose che sono andate, quando non vinci analizzi le cose che non sono andate. Ci sono cose che vanno e cose che non vanno, lì c’è da intervenire. Non vogliamo essere solo fortunati, per creare una squadra importante serve analizzare i numeri e le gare».

SCUDETTO –«Ci sono progetti partiti prima di noi. Milan, Inter, Napoli, ci siamo prefissati il crescere a prescindere, tornare in Champions. Lo scorso anno siamo arrivati terzi. Vogliamo arrivare in Champions per motivi economici, portare i ragazzi in Europa aumenterebbe il loro valore e la loro autostima. Dobbiamo stare coi piedi per terra e pensare di entrare tra le prime quattro. Poi in Primavera vedremo».

