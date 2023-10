Milan Juve, Francesco Repice esclude una cosa con fermezza in vista del big match in programma domani sera: le parole

A Tv Play, Francesco Repice ha così parlato alla vigilia del big match Milan–Juve.

LE PAROLE – «Milan e Juve hanno tanti giocatori infortunati? Gli infortuni non contano proprio nulla in queste gare. Chi entra in campo domenica sera, entra a San Siro per giocare una gara come Milan-Juve davanti a 90 mila persone. Gli infortuni capitano, proprio per questo presidenti, che non hanno i soldi, ad allestire delle rose molto lunghe».

The post Milan Juve, Repice lo esclude con fermezza: «Non conterà proprio nulla» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG