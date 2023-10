Milan Juve, sorride Pioli: ritrova questi tre giocatori! Le ULTIME. Una notizia importante non solo in vista della sfida con i bianconeri

Stefano Pioli sorride in vista di Milan Juventus. Il tecnico rossonero, infatti, ritrova tre giocatori infortunati: Pierre Kalulu, Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic. Tutti e tre dovrebbero tornare a disposizione per la sfida di San Siro, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Si tratta di tre rientri importanti non solo in vista della gara contro la Juventus. Pioli così può tornare a fare turnover: dopo la supersfida di San Siro contro il bianconeri, i rossoneri sono infatti attesi da due trasferte complicate contro PSG in Champions League e Napoli in Serie A.

