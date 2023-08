Il Milan chiede 13 milioni per Krunic: il centrocampista spinge per il trasferimento al Fenerbahce, ma l’ultima offerta è di 8 milioni

Prosegue la trattativa tra Milan e Fenerbahce per Rade Krunic. Come riferito da Antonio Vitiello, per i rossoneri il calciatore non è in vendita.

Per questo per concedere il via libera Furlani vuole incassare una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro e ha così rifiutato l’ultima proposta da 8 milioni che aveva fatto seguito alla prima da 5. Dal canto suo Krunic sta spingendo per il trasferimento.

