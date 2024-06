I rossoneri nelle prossime settimane dovranno cercare di far rientrare il caso riguardante il terzino sinistro francese.

Il Milan nella sua rosa ha fondamentalmente tre big, Mike Maignan, Rafael Leao e Theo Hernandez. Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa ha assicurato la loro permanenza ma a distanza di poche ore il terzino gettava dubbi sulla sua permanenza.

La situazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport il discorso riguarda in gran parte le trattative per il rinnovo dell’ex Real Madrid. Lui, così come Maignan, ha un contratto che scade nel 2026. A prima vista, il Milan sembra avere tutto il tempo necessario per gestire la situazione, ma l’esperienza insegna che con i top player è sempre meglio muoversi con anticipo. Dalle informazioni disponibili emerge che, nei mesi passati, ci sono stati incontri tra la dirigenza e gli entourage dei due francesi, che però non hanno portato a svolte decisive. In particolare, Theo Hernandez sembrerebbe deluso dall’assenza di proposte concrete da parte del club rossonero.

Theo Hernandez

La richiesta

Hernandez desidera un riconoscimento economico in linea con quelli dei migliori nel suo ruolo, dopo aver dimostrato in questi cinque anni un livello di prestazione altissimo. Attualmente guadagna 5 milioni netti a stagione e, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto sapere di aspirare a un ingaggio da 10 milioni. Questa richiesta, ad oggi, sembra eccedere le possibilità economiche del Milan, soprattutto considerando gli attuali ingaggi della rosa che vedono Leao, il più pagato, guadagnare 5 milioni a stagione più 2 di bonus.

Gli scenari

Tuttavia, un compromesso sembra possibile: secondo il quotidiano torinese Hernandez potrebbe accettare un’offerta intorno ai 7-7.5 milioni più eventuali bonus. Ulteriori novità sul suo rinnovo sono attese solo al termine dell’Europeo. Il Milan non intende privarsene, lo testimonia la valutazione di 100 milioni di euro.

