I rossoneri molto probabilmente acquisteranno un centrocampista difensivo: a Wieffer e Fofana si aggiunge un terzo obiettivo.

Il Milan sembra aver posto gli occhi su Pierre-Emile Hojbjerg: al Tottenham da diverse stagioni, il danese di quasi 29 anni è ora considerato un obiettivo di mercato.

La situazione

I rossoneri dagli addii in stagioni diverse di Tonali e Kessie hanno perso molto in termini di schermo davanti alla difesa, anche così si spiegano i pessimi numeri difensivi dell’ultima stagione. Il Milan è conscio del problema e vuole risolverlo: secondo il Corriere dello Sport il centrocampista degli Spurs entrerà “in lotta” con i vecchi obiettivi Youssouf Fofana del Monaco e Mats Wieffer del Feyenoord.

Franck Kessie

Il profilo

Il calciatore danese, attualmente in nazionale per Euro 2024, è sotto contratto con i londinesi fino al 2025. Hojbjerg rappresenta il tipo di giocatore richiesto dal nuovo allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca, che sta cercando un mediano dalle caratteristiche fisiche imponenti in grado di fornire un contributo significativo alla fase difensiva della squadra. Il prezzo stimato è intorno ai 20 milioni di euro, cosa che lo rende un’operazione economicamente più vantaggiosa rispetto agli altri due succitati.

La sua volontà

Nonostante la prestigiosa militanza nel Tottenham, sembra che Hojbjerg possa considerare terminata la sua avventura a Londra, alimentando ulteriormente le speculazioni su un suo possibile trasferimento.

