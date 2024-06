I rossoneri sembrano fermamente convinti di non cedere alle richieste elevate dell’agente dell’olandese e questo sta bloccando l’affare.

La trattativa che il Milan sta conducendo per cercare di acquistare Joshua Zirkzee dal Bologna genera dibattiti accesi tra i tifosi e la dirigenza.

Stallo

Le negoziazioni si trovano in una fase di stallo principalmente a causa delle richieste economiche dell’agenzia di Kia Joorabchian, che rappresenta l’attaccante. La clausola rescissoria di 40 milioni di euro nel contratto del centravanti potrebbe essere attivata dal Milan a partire dal primo luglio, ma le commissioni richieste, pari a 15 milioni di euro, rappresentano l’ostacolo principale. Queste cifre, considerate “immorali” dalla dirigenza rossonera, porterebbero l’investimento totale a una cifra astronomica di 75 milioni di euro, creando non poco dibattito sulla sostenibilità di tale operazione; lo riferisce Tuttosport.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Altre Opzioni sul Tavolo

Zirkzee resta il primo obiettivo del Milan ma ovviamente più passa il tempo po e più diventa probabile un inserimento di qualche squadra inglese. Il club rossonero valuta anche altre alternative per il reparto offensivo. Nomi come Dovbyk, Demirovic e Memphis Depay sono stati accostati ai rossoneri anche se attorno a questi non sono stati effettuati neanche sondaggi. Queste opzioni, tuttavia, non sembrano riscuotere il favore della tifoseria, desiderosa di vedere un colpo da novanta per rafforzare l’attacco ormai orfano di Olivier Giroud. Nonostante l’incertezza del calciomercato, la campagna abbonamenti procede a gonfie vele, con dati di vendita migliori rispetto allo scorso anno.

