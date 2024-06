L’esterno offensivo belga quasi sicuramente non resterà in rossonero: per lui le pretendenti sono tante in Italia.

Alexis Saelemaekers, reduce da una stagione in prestito al Bologna, sembra destinato a lasciare nuovamente Milano nella prossima finestra di mercato estiva. Il centrocampista non è stato riscattato dal club rossoblù, nonostante un anno in cui si è contraddistinto come uno dei protagonisti della squadra.

La situazione

I rossoblù hanno deciso di non riscattarlo dopo aver pagato 500 mila euro per il prestito: la scelta ha lasciato un po’ perplessi ma può essere legata anche al cambio di allenatore degli emiliani. In rossonero sembrano essere chiuse le porte per il belga, in quel ruolo ci sono Pulisic che ha fatto benissimo e Chukwueze che ha bisogno di spazio per rilanciarsi dopo un’annata con più ombre che luci.

Alexis Saelemaekers

Le pretendenti

L’interesse per Saelemaekers non manca, con il Torino e la Juventus che lo hanno già addocchiato come potenziale rinforzo. Negli ultimi giorni, però, è spuntata anche l’Atalanta, pronta a considerarlo come un’opzione più economica rispetto ad altri obiettivi di mercato, come Zaniolo.

Le richieste del Milan

Il Milan, ben consapevole del valore del proprio calciatore, ha fissato il prezzo del cartellino tra i 10 e i 12 milioni di euro. Con un ingaggio attuale di 1 milione di euro e un contratto valido fino al 2026, il club mira a valorizzare al meglio la cessione del proprio giocatore.

