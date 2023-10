Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del suo momento in rossonero

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del suo momento in rossonero.

RAPPORTO CON PIOLI – «Credete in me perché darò sempre il massimo per il Milan. Adesso gioco di più ma voglio sempre di imparare e di crescere, sto facendo bene ma è soltanto l’inizio, sono sempre a disposizione. Sono rimasto anche perché Pioli mi ha sempre fatto sentire dentro la squadra. Prima della partita di Roma dopo la chiusura del mercato, mi ha detto che era felice fossi rimasto e questo ha cambiato le cose. Per me quello di play è un nuovo ruolo, io nasco trequartista ma sono contento perché gioco».

