Serviranno esami per capire l’entità dell’infortunio di Origi con il Milan, il belga salterà comunque almeno 15 giorni.

L’attaccante del Milan, Divock Origi, non ha iniziato bene la prima parte di stagione. Tanti infortuni muscolari, presenza sporadiche e anche qualche panchina di troppo. Non ha ancora minimamente espresso il suo vero potenziale il giocatore rossonero. Ora nell’ultimo infortunio serviranno ulteriori esami strumentali per capire le reali condizioni dell’attaccante oltre i tempi di recupero.

Una cosa è certa, non ci sarà al rientro nella sfida contro la Salernitana, a prescindere serviranno almeno 15 giorni di riposo. Ma se il danno al muscolo è più grave del previsto c’è il possibile ricorso al mercato. Oltre questo si devono anche valutare le condizioni fisiche del rientrante Zlatan Ibrahimovic e il giovane Lazetic che però non fornisce garanzie.

