Milan Lumezzane 1-0: il primo gol della stagione rossona è di Pobega su assist di Pulisic. Ecco di seguito il racconto della rete e il video

Il primo gol della stagione rossonera è di Tommaso Pobega ed è arrivato al quinto minuto dell’amichevole contro il Lumezzane.

Goal AC Milan. Christian Pulisic with a great play and the assist. He’s at LW. #ACMilan #USMNT pic.twitter.com/Kp8rkVA8YN — Sohaib Just That (@Sohaib_That) July 20, 2023

Florenzi apre per Pulisic a sinistra, lo statunitense stoppa, va sul fondo incuneandosi in area e mette in mezzo: Pobega, tutto solo, non può che che metterla dentro di destro.

