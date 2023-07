Il Milan è in campo a Milanello per la prima amichevole della pre-season contro il Lumezzane: ecco chi c’è sugli spalti

Milan e Lumezzane si stanno affrontando a Milanello per la prima amichevole della pre-season dei rossoneri. Mentre la partita è già al secondo tempo (e i rossoneri sono in vantaggio per 4 0) arrivano novità dagli spalti.

A seguire la prima sfida estiva della stagione, infatti, c’è tutta la dirigenza milanista al completo: ci sono Furlani, Moncada, D’Ottavio, Baresi e Massaro. A riportarlo è il giornalista Antonio Vitiello su Twitter.

