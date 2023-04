Milan, Massara ai saluti? Ecco l’ipotesi in cui direbbe sì alla Juve. I bianconeri lo cercano e lo vogliono, ma lo scenario è rossonero

La Juventus insiste per avere come nuovo direttore sportivo Frederic Massara, ma l’ipotesi che lasci il Milan diventa sempre più remota.

Nell’editoriale di Michele Criscitiello su Sportitalia, si parla di uno scenario in cui Massara potrebbe lasciare il Milan per approdare alla Juventus. il ds ha incontrato la società bianconera, cui è piaciuto. Il problema, però, è lasciare Milano: Massara lavora bene con Maldini e il passaggio non avrebbe senso se i rossoneri approdassero anche alla prossima Champions League. In caso contrario, nuovi orizzonti potrebbero sorgere.

