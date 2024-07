Alvaro Morata, dopo aver sostenuto le visite mediche, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Milan.

E’ il Morata day. Il capitano della Spagna Campione d’Europa ha svolto oggi le visite mediche per firmare poi il contratto che lo legherà al Milan fino a giungo 2028, con opzione di un anno. L’ex Juve si trasferisce al Milan a titolo definitivo, difatti il Club di Via Aldo Rossi pagherà all’Atletico Madrid la clausola rescissoria di 13 milioni di euro. Alvaro scalpita, freme dalla voglia di Milan e le sue parole dopo le visite mediche ne sono un chiaro segno.

Perché il Milan

Alvaro Morata, incalzato dai giornalisti, al termine delle visite mediche ha risposto ad alcune domande, precisando le ragioni che lo hanno spinto e lasciare la Spagna e l’Atletico Madrid per il Milan. L’ex Juve ha affermato che ha accettato i rossoneri grazia alla “fiducia di Zlatan Ibrahimović, squadra, allenatore”. Lo spagnolo ha così tanta voglia di Milan che ha aggiunto anche che “non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani”. Morata si è poi concentrato sulla figura di Ibrahimovic rimarcando che “mi ha trasmesso cose positive. So che anche che ho i migliori anni carriera e voglio andare in questo grande del club che è Milan”.

Alvaro Morata

Il numero di maglia di Morata

Altro tema importante è quello legato alla scelta del numero di maglia. Giroud, volato in MLS, ha lasciato libera la 9, maglia pesante e carica di storia soprattutto quella rossonera. Non è un caso infatti che su di essa penda una sorta di “maledizione”, sfatata proprio dall’attaccante francese. Lo spagnolo, in merito alla scelta del numero di maglia ha affermato che “non so ancora se prenderò la numero 9, vediamo”.

