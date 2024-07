Il Milan è sempre più intenzionato a prendere un’altra punta dopo Morata. E’ lotta a tre tra Depay, Abraham e Füllkrug.

Nella frenetica danza del calciomercato estivo, il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare l’ultimo arrivato, Álvaro Morata, nell’attacco rossonero per la prossima stagione. La partenza di Olivier Giroud lascia un vuoto non facile da colmare, ma il club, guidato dalla direzione tecnica e dal nuovo allenatore Paulo Fonseca, sembra avere le idee chiare su come procedere. Scorrendo l’elenco dei papabili candidati, si notano varie opzioni, ma una in particolare sembra non dover essere sottovalutata.

Un nuovo partner per Morata

Il Milan ha messo gli occhi su Álvaro Morata, attaccante di classe 1992, prelevato dall’Atlético Madrid, per apportare nuova energia all’attacco della squadra. Tuttavia, l’ambizione del club non si ferma qui: il desiderio è quello di aggiungere un altro attaccante di livello al roster. Paulo Fonseca, il nuovo allenatore, potrebbe quindi beneficiare di ulteriori opzioni offensive per la sua prima stagione alla guida dei rossoneri.

Tammy Abraham

La corsa a tre

Tra i nomi considerati per l’attacco del Milan figurano Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund, e Tammy Abraham della Roma, entrambi giocatori con caratteristiche idonee al progetto tecnico dei rossoneri. Tuttavia, un candidato che sta riscuotendo particolare attenzione è Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994, svincolato dopo un’esperienza all’Atlético Madrid. Il suo profilo risalta per esperienze passate in club di alto calibro come Barcellona, Olympique Lione, Manchester United e PSV Eindhoven.

Depay: un’opportunità da valutare

Depay rappresenta un’opportunità di mercato particolarmente interessante per il Milan. Svincolato, l’olandese potrebbe rappresentare un affare dal punto di vista economico, offrendo allo stesso tempo elevata qualità e versatilità offensiva. Le sue precedenti esperienze nei maggiori campionati europei e la sua capacità di incidere in partite cruciali potrebbero fare la differenza nel contesto tattico pensato da Fonseca per la squadra.

Nel complesso, la strategia del Milan di rafforzare l’attacco passa attraverso nomi importanti e profili d’esperienza, tra i quali quello di Memphis Depay sembra raccogliere particolari consensi. La disponibilità dell’olandese a valutare un trasferimento in Serie A potrebbe trasformarsi in una delle mosse più interessanti di questo calciomercato estivo per i rossoneri. La direzione tecnica del club, attenta alle opportunità di mercato, sa che affiancare un giocatore del calibro di Depay a Morata potrebbe segnare un significativo passo in avanti nella competizione nazionale e continentale.

