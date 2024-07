I nerazzurri avrebbero bisogno di diverse cessioni per nulla semplici per far posto all’islandese.

La Juventus e l’Inter sono entrate in una competizione diretta per assicurarsi le prestazioni di Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa. I nerazzurri in realtà sarebbero coperti in quel ruolo ma i giornali sportivi italiani continuano ad accostare il rossoblù ai nerazzurri.

Derby d’Italia

La grandissima stagione di Gudmundsson ha generato numerosi interessi soprattutto in Italia e non poteva essere altrimenti. Con 16 goal e 5 assist realizzati tra campionato e Coppa Italia, l’islandese ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più prolifici e dinamici del panorama italiano. Il suo contributo è stato fondamentale per la squadra di Gilardino che ha concluso il campionato con un sorprendente undicesimo posto. I liguri sono pronti ad accontentare il giocatore voglioso di fare un salto di qualità ma non è escluso che alla fine riescano a tratterremo.

La possibile offerta

La trattativa per Gudmundsson sembra orientarsi verso una formula già sperimentata nel passato da altri club per operazioni simili: secondo Sky Sport sia Inter che Juventus potrebbero ripercorrere le orme del trasferimento di Sandro Tonali dal Brescia al Milan. I due club infatti stanno valutando di formulare un’offerta di un prestito oneroso molto alta, del valore di circa 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni. Resta da vedere se questa proposta incontrerà le aspettative del Genoa.

