Il Milan intende puntare con decisione su Pavlovic. I rossoneri infatti hanno rivisto in rialzo l’offerta al Salisburgo, ecco i dettagli.

Il desiderio del Milan di potenziare la propria difesa durante questa sessione di calciomercato pur mantenendo il bilancio sotto controllo sembra concentrarsi su un nome in particolare: quello del difensore centrale serbo Strahinja Pavlovic. Il giocatore, classe 2001 e attualmente in forze al RB Salisburgo, è diventato il bersaglio principale del club rossonero che, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sta cercando di negoziare l’importo del suo trasferimento, sperando di integrare nella trattativa anche dei bonus per avvicinarsi alle richieste economiche austriache.

Il valore di Pavlovic

Il RB Salisburgo, squadra nota per la sua strategia di sviluppo e valorizzazione di giovani talenti, ha fissato il prezzo di Pavlovic a 25 milioni di euro. Tale valutazione rispecchia non solo le qualità tecniche e fisiche del difensore, ma anche il suo potenziale di crescita. Pavlovic, già passato per club come Monaco, Basilea e Cercle Bruges prima di stabilirsi al Salisburgo, ha mostrato qualità tanto da attrarre l’attenzione di top club europei.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il piano del Milan

Il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, punta a consolidare la propria difesa, identificando in Pavlovic il profilo ideale per questo scopo. Il difensore serbo non solo aggiungerebbe qualità e fisicità al reparto arretrato dei rossoneri, ma potrebbe anche contribuire a risolvere il problema dei troppi gol subiti su calcio d’angolo. Il club rossonero ha già raggiunto un’intesa con il giocatore per un contratto fino al 30 giugno del 2029, con uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione.

Ostacoli finanziari

Nonostante l’evidente interesse e l’accordo già raggiunto con il calciatore, il Milan si trova di fronte alla sfida di incontrare le richieste economiche del RB Salisburgo senza gravare eccessivamente sulle proprie finanze. Il club di Via Aldo Rossi mira a negociare il trasferimento in modo tale da ottimizzare l’investimento, potenzialmente attraverso l’inclusione di bonus variabili che possano rendere l’operazione più sostenibile dal punto di vista economico.

In questo contesto, la trattativa per Pavlovic rappresenta non solo una sfida negoziale tra due club che puntano a tutelare i propri interessi, ma anche l’opportunità per il Milan di compiere un significativo passo avanti nel suo progetto sportivo, puntando su un giocatore valutato come elemento capace di apportare un contributo decisivo per la stabilizzazione della difesa. Resta da vedere se le due squadre riusciranno a trovare un accordo economico che soddisfi tutte le parti coinvolte.

