Giorgio Furlani, intervistato da Sky Sport, ha parlato del neo acquisto Alvaro Morata affermando quanto sia centrale nel progetto rossonero.

Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Milan. Non ci sono più dubbi in merito alla trattativa che vede arrivare in rossonero il capitano della Nazionale spagnola, neo Campione d’Europa. L’ex Juve ha sposato il progetto rossonero, convinto dalla fiducia espressa da Ibrahimovic nei suoi riguardi, dalla squadra e dalla guida tecnica Paulo Fonseca. In mattinata ha svolto le visite mediche e ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Milan. Giorgio Furlani, ad dei rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al neo acquisto svelando alcuni retroscena riguardanti la trattativa per strapparlo all’Atletico Madrid.

Ibra e Fonseca le chiavi

Il ruolo di Ibrahimovic nel nuovo organigramma del Milan ha sicuramente una centralità notevole all’interno del progetto rossonero. Non è un caso infatti che Giorgio Furlani abbia dichiarato ai microfoni di Sky Sport che lo svedese “è stato fondamentale Ibrahimovic, lui sa cosa significa essere il centravanti del Milan“. L’amministratore delegato del Milan ha proseguito poi spiegando quanto abbia influito nella scelta del giocatore anche Paulo Fonseca, affermando che “gli ha spiegato quanto sarà centrale nel suo progetto”.

Alvaro Morata

Morata: un campione che ha voluto il Milan

Furlani ha poi specificato alcuni dettagli riguardanti la chiusura della trattativa, sottolineando che “Morata ha espresso il suo desiderio e adesso noi dobbiamo completare alcune formalità ma ci siamo quasi, c’è poca roba.” La scelta di Morata ha senza dubbio messo d’accordo i vertici di Via Aldo Rossi, non a caso l’ad rossonero evidenzia che “lui è un grande campione e si vede subito anche solo parlandogli, si vede il perché è il capitano della nazionale spagnola. L’ho trovato ottimista e fiducioso, pronto a partire”. Conclude poi affermando che “adesso però deve fare un po’ di meritate vacanze”.

