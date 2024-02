Milan Napoli: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 24ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Napoli sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24.

20:00 – Il Milan oggi userà la nuova quarta maglia nera, per l’occasione anche la mascotte rossonera la

20:01 – Bennacer riassapora per la prima volta l’atmosfera di San Siro dopo l’infortunio e la Coppa d’Africa. Accoglienza calorosa dei tifosi rossoneri che dedicano un applauso così come al resto della squadra durante l’ingresso in campo

20:11 – Pioli a colloquio con Giroud nel mentre l’attaccante francese si disseta dopo una prima sessione di riscaldamento. L’allenatore rossonero a gesti indica al suo numero 9 che movimenti si aspetta di vedere durante il match

20:12 – Anche oggi Ibrahimovic presente a San Siro, inquadrato dalle telecamere mentre è a bordo campo con Furlani. Entusiasmo dei tifosi nel vederlo.

20:16 – 11 titolare riunito a centrocampo in cerchio per proseguire il riscaldamento, Pioli è al centro di esso a dare indicazioni e caricare la squadra in attesa del match

20:20 – Theo “sbeffeggia” Leao: durante il torello di esercitazione sul possesso palla effettua un tunnel al compagno portoghese tra le risate di entrambi

20:24 – Che gol!! Esercitazione sui cambi di gioco con Theo Hernandez che offre a Giroud che invece di restituire al compagno si coordina dal limite basso dell’area di rigore e con un diagonale al volo infila sotto la traversa

20:30 – Squadre negli spogliatoi in attesa del calcio d’inizio

20:37 – Soliti fischi da parte dei tifosi del Milan alla lettura della formazione avversaria, nessuno risparmiato, coperti anche gli applausi dei sostenitori avversari

20:40 – I tifosi del Milan scandiscono uno per uno i nomi dei loro beniamini alla lettura della formazione rossonera da parte dello speaker. Particolare entusiasmo per Maignan, Giroud e Leao.

20:46 – Poco prima del calcio d’inizio piccolo dialogo tra Bennacer e Leao. L’algerino ha indicato a gesti i movimenti in profondità che si aspetta dal portoghese

20:46 – Inizia il primo tempo

20:51 – Doveri invita Loftus Cheek ad uscire dal campo per sistemare i calzettoni probabilmente rotti dopo un contrasto di gioco. Seguito dallo staff rossonero il centrocampista rientra poco dopo

20:55 – Spiegato il motivo dell’uscita dal campo di Loftus, Applicato un nastro adesivo nero al posto di quello bianco sul calzettone del centrocampista perché interferiva. Pioli si è lamentato con il quarto uomo

20:57 -Pioli a colloquio con il suo staff, probabilmente non soddisfatto di quanto vede, richiamato in particolare Kjaer, invitato a stare più vicino a Gabbia

21:03 – Pioli allarga le braccia sconsolato dopo una giocata troppo frettolosa di Gabbia dopo un errore del Napoli in fase di possesso, l’allenatore invita alla calma

21:11 – THEO HERNANDEZ! Il numero 19 illumina San Siro sfruttando una assist al bacio di Leao. Esultanza con le dita a mimare un giramento di testa, come a dire un gol da impazzire. Pioli dopo aver esultato ne approfitta subito per richiamare a se Gabbia e Kjaer per dare indicazioni alla coppia difensiva

21:17 – Leao è andato a cercare Gabbia, dicendogli di non aver paura di cercare la verticale

21:22 – Problemi per Calabria che è costretto a chiedere il cambio. Fascia da capitano a Theo Hernandez, entra Florenzi. Il numero 2 rossonero esce tra gli applausi dei tifosi

21:30 – Pioli telecomanda i movimenti della squadra a gesti durante la fase di non possesso del Milan. Non vuole disattenzioni

21:34 – Finisce il primo tempo

21:34 – Nel rientrare negli spogliatoi insieme al resto dei compagni Kjaer dialoga prima con Adli e poi con Bennacer, gesto di intese e chiarimento su qualche movimento da fare o che non è stato fatto

21:41 – Il Milan sui social celebra Leao e Theo Hernandez autori del gol che fino a questo momento sta decidendo il match

21:52 – Inizia il secondo tempo

21:53 – Per il Napoli entra in campo Politano, l’ingresso in campo dell’esterno azzurro è accompagnato da cori coloriti dei tifosi del Milan

21:56 -Protesta il Milan, Pioli e tutto lo stadio per un contatto più che sospetto contatto irregolare su Loftus Cheek in area di rigore del Napoli. Restano i dubbi, Doveri resta sull’idea che non ritiene che sia rigore

21:59 – Ancora un contropiede del Milan interrotto da Doveri che non concede il vantaggio in maniera troppo frettolosa. Pulisic incredulo protesta, l’arbitro diventa bersaglio dei cori dei tifosi

22:05 – Leo è una furia con Doveri! Palesemente trattenuto da Di Lorenzo che ne interrotto la ripartenza. L’arbitro ha si concesso il vantaggio ma non è poi andato ad ammonire il difensore del Napoli

