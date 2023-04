Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in vista della sfida di Champions League di mercoledì contro il Milan in Champions

Intervistato da DAZN, Alex Meret ha ammesso tutte le difficoltà incontrate dal Napoli contro il Milan in stagione:

«Sì, si può dire di sì perché a Milano è stata una partita sofferta. La scorsa è stata una partita da cancellare, abbiamo commesso troppi errori. Il Milan è la squadra campione in carica, è normale che possano metterci in difficoltà. Quest’anno ci ha creato dei problemi, ma nel doppio confronto di Champions League proveremo a risolvere ciò che non è andato».

