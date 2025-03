Milan News – Cardinale ha incaricato Furlani di provare a convincere Conte

Cardinale sembra avere un piano ben preciso per quest’estate e Furlani sarà il suo braccio destro.

Cardinale sembra essersi risentito parecchio in relazione al fallimento della stagione attuale. Sarà fondamentale riscattarsi il prossimo anno e farlo da protagonisti. L’obbiettivo consono per rimediare sarebbe provare a lottare per lo scudetto, anche se la qualificazione in Champions sarebbe comunque un ottimo risultato. Un giocatore sembrerebbe aver già salutato i compagni, mentre si prova a programmare al meglio il calciomercato, e con la questione allenatore sempre viva.

Conceiçao separato in casa?

L’allenatore lusitano sembrerebbe essere già con la valigia in mano da almeno un mese. Tuttavia la squadra sembra aver trovato un minimo di reazione, vincendo due partite di fila contro Lecce e Como. Se dovesse fare il risultato a Napoli potrebbe clamorosamente riaprirsi la lotta al quarto posto, anche se al momento ci sono 5 squadre fra il Milan e l’ultima posto valido per il pass Champions. Superarle tutte sembra impossibile, ma qualificarsi anche solo per la Conference aiuterebbe a salvare la faccia. Nonostante ciò sembra che l’unica ipotesi che garantirebbe a Conceiçao la permanenza sarebbe il quarto posto, di conseguenza si sta già cercando un profilo in grado di sostituirlo.

Conte-Milan: si può fare?

Cardiale ha incaricato Furlani di occuparsi di tutte le faccende extra giocatori, ovvero allenatore e DS. Il CEO rossonero sembrerebbe aver individuato, assieme a Cardinale, in Conte il profilo giusto per la panchina e in Paratici il DS. Due ex Juve come loro potrebbero portare alla squadra la mentalità vincente che nell’ultima stagione è mancata, senza tralasciare gli infiniti contatti che hanno nel mondo del calcio, insomma, sicuramente la situazione è da attenzionare.

