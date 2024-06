I rossoneri probabilmente compreranno anche un difensore centrale, non confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni su Hummels.

Il Milan sembra aver messo gli occhi su un nuovo obiettivo per rafforzare la difesa in vista della stagione 2024-2025. Si tratta di Diogo Leite, difensore classe 1999, che attualmente milita nell’Union Berlino; lo riporta Sky Sport.

Il profilo

Il portoghese piace a Moncada e D’Ottavio soprattutto per la sua imponente fisicità. Mancino naturale che si è messo in luce in Germania dove si è trasferito nel 2022 dopo le esperienze nel Porto e nel Braga; in quest’ultima stagione in Bundesliga ha collezionato 32 apparizioni. Il club tedesco valuta il calciatore non meno di 18 milioni di euro, una cifra che i rossoneri potrebbero anche decidere di investire considerata l’età del difensore.

Paulo Fonseca

Prossime mosse

Una delle novità più attese per il Milan è l’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca come nuovo allenatore: domani è il giorno previsto. Il portoghese firmerà un contratto triennale (2 anni più un’opzione per il terzo) con stipendio di 3,5 milioni di euro a stagione. Si pensa che l’ex Roma e Lille debba guadagnarsi la fiducia della piazza (scettica nei suoi confronti) a suon di risultati. La dirigenza rossonera è inoltre al lavoro per rinforzare l’attacco e in quest’ottica sta lavorando duramente per cercare di portare Joshua Zirkzee in rossonero; non è facile considerate le richieste economiche dell’entourage, che chiede commissioni per 15 milioni di euro.

