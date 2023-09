Milan, non è solo colpa di Pioli: i fattori chiave nel ko al derby. Tre elementi che hanno portato alla pesante sconfitta di sabato

Stefano Pioli non è l’unico colpevole della sconfitta nel derby per 5-1 nella serata di sabato. La Gazzetta dello Sport, analizza i tre fattori che hanno inciso negativamente nella partita: dagli uomini al gioco offensivo, passando per una difesa traballante.

Secondo il quotidiano rosa, infatti, l’atteggiamento dei giocatori del Milan ha inciso. Non solo quello dei nuovi acquisti, ma soprattutto di giocatori di esperienza in chiave derby come Theo Hernandez. È mancato il gioco offensivo, così come tutto il reparto avanzato. Così come ha traballato troppo la fase difensiva, dove Kjaer e Thiaw sono stati sempre in costante difficoltà.

