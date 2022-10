Milan padrone del suo destino: 6 punti per gli ottavi di Champions. I rossoneri possono ancora qualificarsi

Il Corriere della Sera spiega come l’unica buona notizia della serata di ieri per il Milan sia arrivata da est, col pari fra Dinamo e Salisburgo. La classifica del gruppo E vede in testa gli inglesi a 7, quindi austriaci a 6, rossoneri e croati a 4.

Tutto incerto, tutto apertissimo, tutto possibile. Il Milan però è ancora padrone del proprio destino: con due vittorie la qualificazione è aritmetica.

