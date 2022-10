Moviola Milan Chelsea, Gazzetta: «Rigore senza senso, arbitro confuso». E manca anche il rosso per Sterling

La Gazzetta dello Sport assegna un 4 in pagella a Siebert, fischietto di Milan-Chelsea.

«Una mano appoggiata (appoggiata) sulla spalla. Poi anche l’altra sì: ma interventi lievi, non inibenti, perché le trattenute da rigore sono ben altre. Quel che capita al 18’ pt fra Tomori e Mount non ha i crismi dell’impedimento travolgente: a tal punto che il giocatore del Chelsea, già libero da contatti, fa due passi, si lascia cadere poi conclude la giocata. Morale: se ci fosse stato un rigore chiaro, ok il DOGSO; ma il rigore non si vede. Così, da quel momento, l’arbitro Siebert (che poco prima aveva giustamente lasciato correre su un intervento in area-Milan Bennacer- Sterling) perde la bussola. E confonde troppe cose. E si tiene pure in tasca il 2° giallo a Sterling (al 6’ st)».

