E’ in corso la conferenza stampa del premio Golden Boy. Paolo Maldini eletto come Best European Manager 2022

E’ in corso la conferenza stampa del premio Golden Boy. Paolo Maldini eletto come Best European Manager 2022.

Il 7 novembre sarà a Torino marginalmente alla premiazione del Golden Boy

The post Milan, Paolo Maldini eletto Best European Manager appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG